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承興冀成泛娛樂IP+營運商

2018-09-14 列印
　　承興國際（2662）今年4月公佈出售電子製造服務業務，以專注於「IP+」（Intellectual Property，知識產權）業務發展戰略，該公司投資者關係副總裁周小稞稱，集團未來方向清晰，冀成為泛娛樂IP+營運商。

　　該公司五大主要業務，包括IP開發與授權、跨界營業與品牌策劃、主題活動及主題公園營運管理、IP衍生品開發及銷售，以及移動設備分銷。其中IP衍生品銷售業務是去年下半年新增的業務，截至今年6月底止年度，該業務的毛利率為19.1%。他表示，自有IP的毛利率較高，平均較代理IP高10至20個百分點，未來會增加自有IP以提升毛利率。

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