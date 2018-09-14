﻿中環IFC外望——過半港女日日打機 佔手遊玩家三分二

以為男仔先鍾意打機？呢套觀念原來已經過時啦。電子支付平台PayPal嘅2018年全球電玩調查，發現港女比港男更常打機，有53%港女每日都會打機，相對港男每日打機比例只係43%。喺香港每三個手機遊戲玩家入面，就有兩個係女性。



願意課金嘅玩家亦都愈來愈多，調查話，主機、個人電腦或手機玩家，每三個月喺遊戲入面，合共平均課金超過600蚊。佢哋喺下載遊戲嘅平均支出仲多，合共平均超過851元。



PayPal香港、韓國及台灣總監葉承浩，引述會計師行羅兵咸永道嘅數據，香港電玩行業收入喺2021年前，將會達至10億美元（約78.5億港元），複合增長率6.6%，但佢相信實際增速會更加快。



玩家喺網上課金，都會帶挈PayPal收入增加，去年由電玩帶來嘅收入增長超過23%，佔佢全球支付收入總額超過120億美元（約941.8億港元）。葉承浩又話，為方便玩家，PayPal推出咗PayPal One Touch，喺課金時唔使次次輸入密碼，為玩家提供更快更安全嘅支付體驗。



山東黃金招股書 三大冊重12.8磅



今日開始招股嘅山東黃金礦業（1787），招股書恐怕係史上最「夠份量」。招股書分為三冊，每冊厚度都似磚頭，三冊加埋就係三塊大磚頭，相信無乜人有毅力睇晒佢。小記拎返公司秤一秤，竟然足足有12.8磅！



山東黃金礦業噚日舉行上市記者會，到場記者都獲發一袋三本招股書。



初初有記者以為畀多咗兩本，點知拎出嚟一睇，招股書分為一、二、三冊，每冊開篇都寫明「本招股章程分為三冊編製，共同組成本招股章程。」粗略一睇，每冊都至少有750頁，三冊加埋起碼2300頁！即時令小記諗起當年準備會考寒窗苦讀，日日都拎嚟「鋤」嘅「碌史」（Notes）。



咁「厚重」嘅招股書，影相就過癮，但係要拎走就辛苦啦。唔怪得大多數記者，喺現場睇完就算，離場嗰陣留低招股書，「不帶走一片雲彩」。



高瞻