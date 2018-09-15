﻿騰訊重上330元 恒指續彈271點

恒指承接隔晚美股造好，昨日高開215點，早段大致維持升勢；午後港股再次發力，最高曾漲325點，高見27340點，收報27286點，升271點，惟成交額按日減少近200億元，至868億元。
賭業股止瀉回升
多隻藍籌股延續升勢，國際金融股造好，滙控（005）升0.5%，收報67.9元；友邦（1299）升1.3%，收報64.8元，合共貢獻恒指43點。騰訊連續五日回購，加上該公司於投資者路演中，表示對業務前景有信心，同時計劃每季推出五至八款新遊戲，刺激股價續升1.9%，收報330元，單隻股份推高恒指51點。
濠賭股獲大行唱好，金沙中國（1928）升4.1%，收報35.2元；銀娛（027）升3.9%，收報49.85元，為昨日表現第二及第三佳藍籌股，兩股合共貢獻恒指23點。其他濠賭股同樣造好，永利澳門（1128）升6.4%，收報19.24元；新濠國際（200）升4.1%，收報16.24元。
受內地當局藥物採購消息打擊的醫藥股回勇，石藥（1093）升2.9%，收報16.84元，中生製藥（1177）升0.68%，收報7.43元。大摩指新地（016）周四公佈的業績達標，刺激股價升2.2%，收報117.2元。
大摩唱好 新地升2.2%
鼎展證券研究部高級分析師劉宇亮表示，中美雙方重啟談判，令市場重燃希望，他相信恒指短期可延續升勢，下周可上試27800點水平。
此外，劉宇亮認為，除了外圍因素外，人民幣走勢同樣左右大市，日前人民幣回穩，紙業等行業股價有所反彈。