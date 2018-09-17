﻿慨歎傳統價值受衝擊 陳德霖：金融危機難判斷

過去數十年，每隔十年便爆發一次金融危機。不過，金管局總裁陳德霖並不相信這是必然的定律，又指現難預知下一波金融危機的震源來自何方，但認為有些宏觀指標值得關注，包括收入分配不均及財富過度集中，其中港人就因有無樓在手而造成很大財富差別。



對於有講法每隔多少年便出現金融危機，陳德霖說︰「我唔係特別覺得係呢樣嘢，更主要是因為在一段時間裏，累積了一些不平衡和弱點」。儘管過去歐美主導進行了大量的改革，「但是否一系列改革就永遠保證唔會再有危機發生，我覺得咁係不切實際」。



銀行資本要求高



其實現時金融穩定委員會亦有緊盯銀行和保險以外可能暗藏風險的地方，如正在研究分析基金，尤其ETF類型的基金，有關贖回所涉及流動性的處理問題，以及基金的槓桿監管要求。



他指出，現難判斷下次金融危機的震源來自何方，但有些宏觀指標值得關注，包括過度槓桿，以及收入分配和財富不均，導致傳統價值受到衝擊。



他引用美國的數據顯示，1960年時美國勞工收入佔GDP比例為65%，但到2014年時降至60%；1960年時美國0.1%最富有家庭，財富佔有率為10%，到2012年財富佔有率升至22%，上述數據正反映收入分配不均及財富過度集中情況。據其過去十年觀察所得，由於極低息及量寬，令到很多地方都出現資產價格上漲，香港的樓市亦出現過熱，並於財富分配方面產生問題。他謂︰「（香港）好多人可能工作無問題，工資亦唔錯，但家庭財富出現好大的落差……·過去十年有買樓和無買樓嘅人差別好大」，現時很多年輕人無法儲錢買樓，購買力已跟樓價脫節，美國情況同樣如是。正因收入分配不均及財富集中愈來愈嚴重，以致出現特朗普現象，人們一反多年來的基本原則，不再支持全球化及自由貿易。



港走資千億「無問題」



另外，對於香港今年四月逐步流走資金，陳德霖指，自2008年累計流入香港的1300億美元（約一萬億港元），現時只流走百分之十，其實再流多啲都無問題吖」。問及資金流走幾多才有問題時，他回應說，「唔知呀！」，主要視乎本港利率因整體情況所作出的調節，但指由於流入本港的1300億美元，已變為本港貨幣基礎一部份，部份為銀行結餘，大部份則為外匯基金票據，其實正常情況下，這個數字不會這麼大。