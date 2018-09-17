﻿海底撈招股或延一日 美關稅降加幅無助港股

受颱風山竹襲港影響，新股招股活動或需要改動，海底撈（6862）亦視乎風球何時落下而定。若今日上午期間仍掛八號風球，招股截止日期延遲一日至明日（18日）才截飛。港股是否開市或開下午市，則要視乎風球何時取消。外媒傳美國對華徵稅或由25%大減至10%，分析料對港股刺激有限，恒指本周料於26500至27800點之間徘徊。



海底撈原定今日截止公開認購，該公司昨日發出通告指出，因應天文台昨日發出十號熱帶氣旋警告信號，有關全球發售的預期時間表可能需要修訂。若今日（17日）上午9時正至中午12時期間，本港懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號，或「黑色」暴雨警告信號，公開認購將會順延至下周二（18日）中午12時。港股是否開市，要視乎今日何時解除信號或警告而定，若中午12時後始解除信號，則全日停止交易。傳美國或把開徵中國關稅下降至10%，分析料對港股刺激有限。



外圍方面，外電指出美國總統特朗普最快會於今日，正式宣佈向2000億美元的中國進口商品加徵關稅。但加徵幅度可能由原定的25%降至10%。惟上周五港股ADR仍受消息拖累受壓，騰訊（700）、中石油（857）和建行（939）ADR股價，分別較本港收市跌由0.98%至1.66%。重磅股僅得滙控（005）上升，折合港元收報68.36元，較本港收市升0.7%。



股市預測方面，耀才證券研究部總監植耀輝表示，雖然美國向中國產品加徵幅度，可能由原定的25%降至10%，但由於仍然未能透過談判而避免徵收。加上港股於上周四及五累積反彈逾900點，故他預期今日恒指升幅有限，估計港股本周於26500至27800點之間徘徊。