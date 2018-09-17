﻿青島海上嘉年華酒店 旺季出租率達九成

嘉年華國際（996）於山東省青島市黃島區的旗艦項目海上嘉年華，佔地總面積約35萬平方米，總建築面積80萬平方米，主要分為購物、酒店及樂園三大板塊。該公司副總裁王香完表示，項目內的五星級酒店，旺季出租率達90%，最高房價逾千元（人民幣，下同）。



另外其酒店式公寓，自八月份開盤以後，已錄得50套簽約，貨值1.2億元，料周邊地鐵站及高鐵站開通後，價格還可上調。她指，嘉年華國際強調薄利多銷，購物中心內，毛利率較低的餐飲業佔比高達31%。



距市區45分鐘車程



從青島市區前往海上嘉年華園區，大約需要45分鐘車程，項目內最搶眼的，當屬由一酒店及一酒店式公寓組成的「雙子塔」建築。



王香完表示，酒店共有538間房，其主結構建設已經完成，惟內裝仍在進行，預計年底全部正式完工。她透露，黃金周等旺季期間，酒店客房出租率達八至九成，淡季則為四至五成，房價分別為1000元以上及700元左右。



至於酒店一旁名為「海洋之心」的公寓樓，一共有499套房，當中399套做出售使用，餘下100套則交由萬豪集團管理；戶型以67至75平方米為主，每平方米均價將視乎樓層高低，介於3.8萬元至6萬元不等。王香完指，周邊房價相對較平，約2.7萬元每平方米，但有信心待周邊地鐵沿線及高鐵站開通後，「海洋之心」的房價還會更高。



海上嘉年華的另一大板塊為特賣場（Outlets）商場「澳樂購」。王香完表示，該商場於2015年開始營業，現時已有300多間品牌入駐，招商率超過90%，其中餐飲類店舖的數量佔總營業商舖的31%。



據了解，澳樂購平日人流量為每日1萬至1.5萬人，假日高峰期則有5至6萬。