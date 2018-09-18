美股全線向下 三大指數齊跌 貿戰生變 談判或破裂

美國財政部長勞欽邀請中國副總理劉鶴下周重開貿易談判之際，早前美媒報道，美國總統特朗普最快於周一正式宣佈向總值2000億美元的中國進口商品加徵一成關稅。該報章周一的報道又指，中方可能會因此而拒絕美方提出的貿易談判。



美媒《華爾街日報》周一引述消息報道，中方正考慮與美方的談判進程，若特朗普政府落實向價值2000億美元（約1.5萬億港元）的中國貨品加徵關稅，稅率約10%。中方可能會拒絕與美方舉行貿易談判。報道指出，中方多次表示不會在受威脅的情況下進行談判。



或以限供零件反擊



報道又指，有中方官員建議對美方還擊，限制銷售關鍵材料、零件和設備予美國製造商，以威脅美國的供應鏈。有報道指限制可能適用於在中國組裝的蘋果公司的iPhone手機。



美國財長姆努欽已邀請中國國務院副總理劉鶴，計劃於本月27日至28日在華盛頓進行新一輪貿易談判。



改為加徵一成關稅



中美貿易關係前景不明朗，華府再對中國高達2000億美元貨品開徵關稅如箭在弦，昨日美股早段走軟。杜瓊斯工業平均指數早段曾跌31點，其後回升3點，見26157點。納指和標指齊齊走低，納指跌66點，報7943點。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報26062點，跌92點；納斯達克指數收報7917點，跌114點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見68.26港元，較香港收市價升0.71港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見317.13港元，較香港收市價跌2.07港元。



歐盟統計局公佈，歐羅區八月消費物價調和指數（HICP，反映歐盟成員整體消費物價）終值按年上漲2%，符合預期。若按月計，八月HICP上升0.2%，亦與預期相同。美匯指數走軟，美市早段跌0.47%，見94.48。此消彼長下，一籃子貨幣美市早段走強，日圓曾見111.93兌一美元，（每百日圓兌7.0港元），升0.12%。歐羅向上，升0.58%，曾見1.1692美元（歐羅兌9.17港元）。英鎊回勇，升0.6%，曾見1.3147美元（英鎊兌10.31港元）。



