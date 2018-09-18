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阿根廷聯手IMF解貨幣之危

2018-09-18 列印
　　新興市場貨幣危機未解，阿根廷政府昨日與國際貨幣基金組織（IMF）重新商討備用貸款的條款。IMF表示，與阿根廷進行了富有成效的會議。據消息指，土耳其政府計劃宣佈一系列措施，以協助銀行處理不良貸款的問題。儘管新興國家一直各出其招捍衛貨幣跌勢，但根據富蘭克林鄧普頓投資表示，新興市場可能已經近底，並預計如菲律賓等部份國家仍會受到影響。阿根廷披索昨日美市早段升0.51%，每美元兌39.59披索，而土耳其里拉則曾跌逾2%，每美元兌6.297里拉。

　　阿根廷與IMF就重新商討備用貸款條款周一舉行會議，其中包括商討縮減政府開支新方案，以減少阿根廷政府明年的財政赤字。IMF對阿根廷表示支持，指在該會議中與阿根廷就經濟政策方面取得重大進展，而且正在整理會議進程，稍後向IMF管理層提交建議書。

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