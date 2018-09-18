﻿「轉數快」正式啟動 P2P跨行即時轉帳

金管局推動的「轉數快」快速支付系統（FPS），首階段共有21間銀行及10家儲值支付工具（SVF）營運商參與，參與銀行昨日起開始接受用戶登記，服務將於本月30日開通。此後用戶只要有對方的手機號碼，便可以做到跨銀行、跨電子錢包的個人對個人（P2P）即時轉帳，支援幣種包括港元及人民幣。



首階段參與的21間銀行，包括滙豐、恒生、中銀及渣打等均表示，個人跨行即時轉帳及個人支付都豁免收費。金管局副總裁李達志表示，參與銀行對零售客戶的小額轉帳基本都免收費，相信「轉數快」可以滿足用戶在日常生活中的小額、高頻轉帳需求。



「轉數快」同時支援個人對商戶（P2B）支付，商戶亦可以登記「轉數快」，接受消費者以二維碼掃描方式付款。李達志稱，相信「轉數快」初期使用會是以P2P為主，目前登記的商戶數目有雙位數。他稱，隨著更多銀行向其商戶客推廣，相信會有更多商戶參與。



並未設轉帳上限



李達志又謂，該局並沒有為「轉數快」每日轉帳金額設上限，由銀行根據其風險管理作決定。綜合各銀行比較，一般都規定每日每個戶口轉帳金額上限為1萬元；若高於1萬元需要進行雙重認證。以中銀為例，通過雙重認證後，單日轉帳上限可增至100萬元；至於滙豐的轉帳上限則由客戶自行設定。「轉數快」打通31間機構的資金可即時調撥，系統須同時處理的交易流量可能相當龐大。李達志表示，在系統容量設計上，依據目前SVF的交易流量之上再擴大數倍，相信系統足以支持。他說︰「若交易量集中於短時間，系統仍然處理到，但系統有時會慢啲。」



李達志表示，未來會視乎實際的使用量，再研究會否再擴大交易流量。另外，銀行同業結算行政總裁鄧月容補充指，在系統測試期間未見出現重複扣錢、或錯誤過數的情況。