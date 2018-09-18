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﻿復星收購比利時寶石學院

2018-09-18 列印
　　在眾多內地企業紛紛改變策略，放慢海外投資步伐之際，復星國際（656）仍然按部就班，部署拓展海外版圖。復星旗下附屬公司上周達成一項收購協議，以逾1億美元作價，收購比利時企業國際寶石學院（IGI）八成股權。復星附屬公司、在A股上市企業豫園股份公佈，收購國際寶石學院（IGI）80%持股，代價1.088億美元（約8.49億港元）。出售方為IGI原股東Roland Loriee和Marc Brauner；原股東Roland Loriee將保留餘下20%股份。豫園股份表示，收購有助豫園股份更好地獲得鑽石領域專業知識及行業資源，與其珠寶零售業務具有協同潛力。
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