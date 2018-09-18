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﻿時代全年多賺兩成二

2018-09-18 列印
　　皮具及旅行用品製造商時代集團（1023）昨公佈截至6月底止全年業績，純利2.57億元，按年增長21.6%；每股盈利25.63仙，維持派發末期息6仙。行政總裁楊和輝表示，中美貿易戰對集團帶來的影響有限，因近年大力發展其他市場，業務不再依賴北美洲地區，歐洲及亞洲地區的定單有所增加，又指7月至9月北美客戶的定單並無減少，有信心未來製造業務持續增長。

　　時代集團主席楊華強指出，現時美國市場佔製造業務約3成，其餘7成為歐洲及大中華區。業績公告顯示，該集團期內收益23.06億元，按年上升20.3%，毛利率27.6%，按年微升0.6個百分點。楊和輝不諱言，內地勞工成本上升帶來壓力，但近年受惠於原材料價格下跌，有信心毛利率可保持穩定。
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