WAC首掛逆市￼2.45倍 膺創業板新股「賺錢王」

本港建築工程顧問WAC（8619）創板掛牌，收報0.69元，較上市價0.2元，飆2.45倍，一手1萬股帳面賺4900元，成為今年下半年創業板新股「賺錢王」。黃金生產商山東黃金礦業（1787）據傳國際配售已獲足額認購，周四截止認購。昨日如期截飛的海底撈（6862）據傳公開發售部份超額認購逾4倍，錄得約1.3萬份申請。



第三季上市的創業板新股共有16隻，其中9隻在掛牌首日有錢賺，2隻平收離場，成績較主板上市的新股為好。而昨日首掛的WAC 逆市發威，最高曾飆至0.85元，較招股價0.2元大漲325%，最終以0.69元收市，每手1萬股，帳面賺4900元，一舉成為下半年創業板新股的「賺錢王」。



主板上市的牛仔布商興紡控股（1968）為下半年表現最佳，較上市價1.12元，升1.56倍，收報2.87元。每手4000股，賺7000元。



捷利交易寶入場費3232元



證券商捷利交易寶（8017）昨日至周四（20日）中午招股，按每股0.64元至0.8元發行1.25億股，10%公開發售，90%作配售，集資1億元。每手4000股，入場費3232.25元。股份預計於9月28日創業板上市。獨家保薦人為安信國際。集資所得款約14.7%用於開發創新產品，約12.9%用於申請額外的行情數據供應商牌照、開展更多的營銷活動，約5.7%用於擴充硬件基礎設施能力及軟件組合。公司引入王濤持有的China Create Capital作基石投資者，認購金額1500萬元。



鉭鈮冶金產品生產商稀美資源上載招股文件，計劃主板上市。稀美主力兩類冶金產品，包括五氧化物及氟鉭酸鉀生產及銷售，產品用作特種合金、化學製品、電子陶瓷、航天、航空、電子產品、國防及碳化物行業的製造過程。公司去年盈利3860萬人民幣，增62%；今年首4個月盈利2355萬元，上升4.36倍。



外電報道，卡塔爾主權基金正洽商入股平保（2318）旗下中國陸金所，涉及投資額為5億至10億美元，陸金所亦計劃來港上市。



