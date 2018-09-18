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傳綠地收購新昌集團

2018-09-18 列印
　　本地媒體報道，上海政府持股46%的A股綠地集團，有意收購新昌集團（404）大部份股權，以及新昌營造廠股權，目前雙方正商談。報道指，綠地集團希望透過新昌集團在港的上市地位，作為籌集資金以及投標「一帶一路」基建項目的平台。綠地集團表示「尚未得到相關消息」。

　　新昌本月初公告，稱正跟一間中國大型建築企業簽訂諒解備忘錄，提供專營期，買家將收購新昌營造廠股權，同時提供6億元財務支持，作為新昌營造的營運資金。

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