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合和公路今日復牌

2018-09-18 列印
　　合和公路（737）自5月初開始停牌之後，新股東深圳投控配股，引入萬科企業（2202）及中國太平（966），兩者分別持有合和公路9.9%及9.45%股權，連同8.82%街貨，公眾持股量合共約28.17%，恢復25%最低公眾持股量的要求。公司今日復牌。

　　合和公路指出，8月份控股股東已完成向中國太平（966）旗下CMF Fund配售約2.91億股，惟聯交所認為配售事項連同認沽期權，並不是恢復最低公眾持股量的認可措施。因此，雙方訂立補充協議，根據協議，原協議獲修改以取消關於認沽期權及潛在收購事項之安排。另外，CMF Fund可於配售事項完成日期屆滿5周年前3個月內，向控股股東發出一次性通知，表明CMF Fund擬將所有或部份配售股份，於5周年日期屆滿日或後6個月內，於場內及或場外向獨立第三方出售。

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