﻿中環IFC外望——銀娛風後送暖 派逾千個飯盒

好在銀娛即刻調動旗下餐飲部嘅人手同資源，烹調適合長者享用嘅健康餐盒，並由多個管理層聯同一眾銀娛義工，同埋平安通工作人員，將飯盒送到有需要人士手上。銀娛嘅廚師團隊噚日清晨六點半已經開始準備飯餐材料，以便趕喺中午送出。
今次為期兩日嘅送餐服務，涉及超過1000份飯餐，可見銀娛嘅廚師團隊十分「快手」。至於另一批銀娛義工隊，就喺澳門下環同沙梨頭，向公眾派發500個由銀娛基金會捐贈嘅紅十字會家庭包。
國泰波音捐出首架777客機
國泰航空及波音公司宣佈，捐贈全球首架波音777客機予位於美國阿里桑那州，全球最大的航天展示設施皮馬航空航天博物館（Pima Air & Space Museum）。
波音777-200曾是劃時代客機，將於9月18日由國泰航空的香港基地，啟程前往阿里桑那州圖森市，與逾350架其他具歷史價值的飛機，並列在博物館永久展出。
波音於1994年6月12日首次飛行該架777-200客機，其後數年用作測試客機。該客機於2000年加入國泰機隊，運作18年後於今年五月退役。B-HNL於國泰服役期間，共運作20519個航班，錄得49687個飛行時數。
國泰航空行政總裁何杲表示，全球第一架波音777客機，在國泰航空以至商業民航史地位舉足輕重。他稱樂見客機在亞利桑那州展出，供航空愛好者參觀欣賞。
高瞻