﻿美再向華貨徵關稅 中國反擊 科網股帶領 杜指升184點

美國宣佈下周一正式向價值2000億美元中國貨徵10%關稅，其後中國反擊，在美股開市前夕宣佈月底向總值600億美元的美國貨品開徵5%至10%的關稅，但對美股影響輕微，在科網股帶領下，美股早段上揚。



中美貿易戰升溫，美國宣佈下周一起對總值2000億美元的中國產品徵收10%的關稅，並會在19年初調高至25%。中國商務部發言人指，中方「不得不同步進行反制」，並公佈對600億美元的美國商品徵收5%至25%不等的關稅，同時在世貿追加起訴美國。



內地維穩A股 恒指拗腰升



昨日港股低開86點後走勢反覆，最多曾跌284點，低見26648點；不過，午後有傳內地股市憧憬「國家隊」入市支持A股，刺激A股反彈，恒指亦應聲向上，收復早段失地之餘，更來個「V」形反彈， 恒指重上27000點關口，漲151點，收報27084點， 成交金額按日升34%，至863億元。



美國總統特朗普宣佈，下周一（24日）起向總值2000億美元的中國輸美產品徵收10%的關稅，並在19年起把關稅提高至25%。為了減少關稅對美國自身的影響，是次清單豁免了約三百項產品，當中包括智能手錶和藍牙設備等消費性電子產品及工業用化學劑、自行車頭盔和兒童高椅等安全產品。特朗普又威脅稱，若中國採取報復行動，美國會立即進入第三階段徵稅，對約2670億美元的中國貨品加徵關稅。



杜瓊斯工業平均指數早段曾升159點，見26261點。納指和標指向上，納指升92點，報7557點，標指升19點報2915點。杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報26246點，升184點；納斯達克指數收報7956點，升60點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見67.91港元，較香港收市價升0.17港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見321.49港元，較香港收市價升3.49港元。



蘋果的Apple Watch等產品獲華府豁免關稅，股價向好，曾升逾百分之一。Google與雷諾、日產、三菱合作，把Android系統應用到汽車，母企Alphabet股價美市早段升百分之零點六。



市場憂慮中美貿戰令美國經濟受損，壓低美匯指數，美元美市早段跌0.15%，見94.315。一籃子貨幣美市早段個別走，日圓曾見112.24兌一美元，（每百日圓兌6.98港元），跌0.36%。歐羅向上，升0.19%，曾見1.17美元（歐羅兌9.18港元）。英鎊偏軟，跌0.02%，見1.3155美元（英鎊兌10.31港元）。