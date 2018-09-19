  • 2018年9月20日 星期四
  • 27º
  • 88%
熱門： 返工山竹中秋復課楊盼盼

日報新聞 > 財經

﻿人幣離岸一度見6.85

2018-09-19 列印
  美國正式宣佈向中國再多2000億美元進口貨加徵關稅，人民幣僅短暫受壓，在岸價（CNY）曾跌穿6.88關口；離岸價（CNH）則曾低見6.8931兌1美元，顯著下跌227點，惟其後回升，一度重上6.85。

  人民幣在岸價日盤最後收報6.8644兌1美元，上升46點子。離岸價早段曾急跌，其後逐步回升，午段曾高見6.8598，倒升106點子，之後表現反覆，回落至6.87水平，截至晚上9時半，報6.8663，升41點子。港匯連日偏強，昨更一度高見7.8433兌1美元，截至晚上近10時報7.8444，升2點子。上商財資業務處研究部主管林俊泓指，受IPO、以及傳金管局在市場拆入資金等因素影響，令港元拆息偏高，昨日1個月拆息升至1.73厘，隔夜息則再升至1.87厘，已跟同期美元拆息近乎看齊，以致沒有套息的誘引，令港匯轉強。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd