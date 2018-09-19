冀退任讓阿里走得更遠 馬雲︰看好接班人張勇

內地電商巨擘阿里巴巴董事局主席馬雲上周宣佈，一年後將交棒予首席執行官張勇，昨日是馬雲最後一次以主席身份主持年度投資者日，會上他表示自己有責任在適當的時候退下來，讓集團走得更遠，他對集團前景及張勇都抱有信心。



馬雲指出，張勇心思細密、有願景及受下屬尊重，100%相信張勇能夠比自己做得更好。他亦提到發公開信後，有人問他是否瘋了或生病了，亦有傳聞稱他是受到內地政府施壓、政府不再支持他，而選擇退任，他澄清沒有人這樣做，又稱不涉及任何政治因素。



將投放更多時間在教育環保



此外，他對退任並沒有感到傷感，因為自己現時仍年輕，冀在70歲前做一些了不起的事，投放更多時間在教育及環保等方面。



對於中美貿易戰愈演愈烈，馬雲認為中美貿易戰並非短時間內能夠解決的問題，即使美國總統特朗普卸任，貿易摩擦仍會持續，甚至長達20年。他又稱，中美兩國貿易往來已久，且交易量大，出現問題亦是很自然，目前世界需要新的貿易規則，讓更多中小企業參與其中。



於短期內，中美企業包括阿里巴巴在內，都會受到貿易戰的影響。中期而言，一些企業開始由中國轉到其他國家或地區發展，但長遠看，中國須更開放及改革本土市場，企業升級轉型，將為中國帶來新機遇。而阿里巴巴會繼續在內地投資，並把握世界貿易規則轉變的機會。



在投資者日上，阿里巴巴首次披露新零售「探路者」盒馬生鮮的營運數據，截至今年7月底止，盒馬在全國14個城市有64家門店。觀察營運時間一年半以上的盒馬鮮生門店，單店坪效超過5萬元（人民幣•下同），單店日均銷售額達80萬元；盒馬銷售中，線上銷售的佔比為60%。



阿里巴巴集團副總裁、盒馬首席執行官侯毅提到，盒馬將繼續密集開店擴大規模，同時會保持優質的用戶體驗，本月底盒馬將在12個城市開18家門店，年內門店數目將會突破100家。



