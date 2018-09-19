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中國新電信與360企業安全訂協議

2018-09-19 列印
　　中國新電信（8167）公佈，今年5月與360企業安全集團訂立戰略合作協議，以推進互聯網數據中心（IDC）及物聯網業務發展，並進一步加強雙方在大數據及雲計算等領域的競爭力。該公司副總裁王海定表示，目前與騰訊（700）、滴滴出行等互聯網公司都有合作，當中以與360企業安全集團的合作為主要。自今年起，開始展開與東莞、福建、廣州、武漢、重慶等地方政府的合作，並透過旗下附屬子公司，管理運營位於中國及海外的數據中心共約8000個機櫃。他指，公司冀望與各區政府達成長期合作，合同期可持續三至五年，截至今年底，會再交付8000個機櫃投入運營。

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