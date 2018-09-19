大正資本倡減印花稅

大正資本有限公司投資總監陳惠仁表示，本港股票買賣徵收0.2%股票印花稅，為全球主要股票市場中最高之一，他認為，減低股票印花稅有助增加成交量，建議政府先將中小型上市公司股票印花稅減半，料可令大市成交量增加15%，日平均成交量達到5000萬元或以上的股票，也可由現時的230隻增加至450隻。



陳惠仁指出，近年來自機構投資者的市場活動不斷增加，2016年更佔了總成交量的77%，但以成交量排名的首100隻股票，已大約佔了港股市場總成交量74%，餘下的2200多隻股票只佔26%。陳惠仁說，一些交投淡靜的股票不符合基金買貨的流通量標準，又或是買賣時需採用更複雜的方法以避免大幅影響市場價格，他說︰「冇人敢擺貨出去賣或買」，從而引致惡性生態圈。



