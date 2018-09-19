思捷盈轉虧勁蝕25億 秋季公佈新業務策略

經營時裝品牌Esprit，並於上月發盈警的思捷環球（330），昨日派發截至6月底止全年業績，股東應佔虧損25.54億元，每股虧損1.35元，維持不派末期息；該公司去年同期賺6700萬元。



執行主席柯清輝表示，過往數年中國業務表現未如理想，未來將投放更多資源，惟坦言「短期內靠中國市場賺錢是不切實際」。今年6月上任的行政總裁Anders Kristiansen表示，集團將於秋季公佈新的業務策略，強調方向清晰，有信心重回正軌。



高端比例降至10% 拓基本服裝產品



期內收入154.55億元，按年下跌3.05%，毛利率跌0.3個百分點至51.3%。對於收入減少原因，該公司解釋因策略性地整頓分銷版圖，總可控制面積按年減少9.3%，加上客流量減少，令零售銷售表現遜預期。現時亞太區市場僅佔總收入12.3%，Kristiansen認為中長期而言亞太區有增長潛力，未來會向該區調配更多資源。 Kristiansen指出，計劃下調高端產品比例至10%，並拓展基本服裝產品，但強調不會走快時尚（fast fashion）路線。他估計，今個財年收入仍有低雙位數的跌幅，主要由於繼續整頓分銷版圖及客流量略跌，料毛利率維持平穩水平，經營開支會有中單位數的跌幅。他表示，未來會繼續檢討分店網絡，但未有透露關店的目標數量。



柯清輝不諱言，過往數年中國業務表現未如理想，主要因旗下產品未能吸引內地客群，留意到中國及歐洲市場的需求有明顯分別，未來會按不同地區的顧客需求設計產品。他強調中國市場潛力大，而該公司作為國際品牌，表明不會放棄中國市場，惟中國業務仍屬投入期，故「短期內靠中國市場賺錢是不切實際」。



近年思捷的管理層屢有變動，由4月起柯清輝由非執行主席轉為執行主席，他解釋主要由於當時行政總裁突然離職，該公司出現真空期，須更緊密地參與公司業務運作。另外，其產品總監（CPO）一職至今仍然懸空，柯清輝稱已積極尋找替補人選，相信未來一至兩個月會對外公佈。







