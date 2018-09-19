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中外運航運或被私有化

2018-09-19 列印
　　市況低迷，上市公司私有化一浪接一浪。昨天下午停牌的中外運航運（368）發出通告，表示大股東可能將公司私有化，至於出價等詳情則暫未公佈。在2007年11月掛牌的中外運航運，上市首日便破底大跌13%，股價更長期「潛水」，大批在招股上市已認購的股東都未能在其身上賺到分毫。由於現價與招股價相距太遠，即使遭私有化，早期持貨的股東相信亦難逃損手厄運。

　　翻查資料，中外運航運當年是以每股8.18元上市，屬於招股價上限，但掛牌首日已下挫13%，其後股價持續尋底，停牌前報1.81元，從未有一天以高於招股價收市。雖然私有化出價通常較現價高一截，以吸引小股東贊成私有化，但由於中外運航運現價只是招股價的兩成二，相信長線股東也難以靠私有化「翻身」。

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