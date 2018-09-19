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滙控擬增逾1300名亞洲財管員工

2018-09-19 列印
　　加快亞洲業務增長為滙控（005）八大優先策略之一。據外電報道，滙控正計劃增加區內的財富管理人手，並引述滙控零售銀行和私人銀行兩個業務部門主管表示，該集團計劃在2022年前，將增加1300多個職位，大致由這兩個部門平分，而大部份增聘的人手主要分佈於香港及新加坡，其中或有部份由內部調配。

　　報道指出，滙控行政總裁范寧看好亞洲區的增長，而財富管理業務策略為其拓展大中華和東南亞等亞洲市場計劃的一部份，滙控現正計劃大增亞洲區的財富管理人員。目前，滙控的零售及私人銀行業務部於亞洲僱用的員工人數超過3.2萬名。

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