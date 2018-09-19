報道指出，滙控行政總裁范寧看好亞洲區的增長，而財富管理業務策略為其拓展大中華和東南亞等亞洲市場計劃的一部份，滙控現正計劃大增亞洲區的財富管理人員。目前，滙控的零售及私人銀行業務部於亞洲僱用的員工人數超過3.2萬名。
滙控擬增逾1300名亞洲財管員工
報道指出，滙控行政總裁范寧看好亞洲區的增長，而財富管理業務策略為其拓展大中華和東南亞等亞洲市場計劃的一部份，滙控現正計劃大增亞洲區的財富管理人員。目前，滙控的零售及私人銀行業務部於亞洲僱用的員工人數超過3.2萬名。
災情未止 小海嘯毁污水廠
超強颱風「山竹」蹂躪本港，沿岸受「小海嘯」沖擊，風暴過後，災情浮現。鴨脷洲污水處理廠一座維修工場，受不住強風巨浪襲擊，海堤崩塌，整座有倒塌入海的險情。 「山竹」風力所向披靡，渠務署位於鴨脷洲利南道的污...
2018-09-19
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
安徽大媽團攔婚車討利是
內地有「討喜」或「求綵頭」的攔截婚車行為，有人稱為民風民俗。日前安徽阜陽一群大媽被拍到在路口處，攔截婚車索要利是錢、喜煙，片段被放上網。現場目擊者稱，短短二十一分鐘，他們多次攔截車輛，攔車的大媽更表示只認一百元，不給錢就不讓車放行。 上周六安徽阜陽出現一群老大媽在某路口處，攔截婚車索要紅包、喜煙等。目擊者告訴記者，攔車者表示只認一百元，不給錢就攔着。事後，阜陽市公安局穎上分局發佈警情通報，時某等七人在街頭紅綠燈處先後三次攔截過往婚車，影響交通秩序，因尋釁滋事違反治安管理已被依法行政拘留。 去年十月，河南同樣爆出大爺大媽「組團攔婚車」，攔下車隊稱索「綵頭」，不給就別想走，惹來...
2018-09-19
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
文金會望解兩韓敵對關係
南韓總統文在寅和夫人金正淑周二早上抵達平壤，展開三天訪問。北韓領導人金正恩和夫人李雪主及其他高官到機場迎接。文、金二人擁抱及展露笑容。會議結束，文在寅感謝金正恩開創新時代的果斷決定，金正恩則表示相信朝美對話會有更大進展。 北韓政府安排了盛大的歡迎儀式，亦有數以百計的民眾齊集停機坪等候文在寅下機。之後文、金二人一同乘坐開篷車往市區，有報道指巡遊獲沿途十萬平壤市民夾道歡迎。文在寅和金正恩下午舉行首輪會談，歷時兩小時。據報今日，兩人會進行第二輪會談，預料在會後發表聯合聲明，或簽署化解邊界緊張及避免爆發武裝衝突的軍事協議。 據報道，金正恩昨日在會談上感謝文在寅促成六月的「特金會」，...
2018-09-19
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
栢景臺木系鑽廳
不少家庭客都會以校網作為搵樓條件之一，其中港島區的小學12校網更備受追捧。今次，為大家介紹栢景臺不但位於港鐵天后站上蓋，更屬於此校網之內。市場現有單位放售，實用面積918方呎，戶主將單位改為2房1套間...
2018-09-19
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
美再向華貨徵關稅 中國反擊 科網股帶領 杜指升184點
美國宣佈下周一正式向價值2000億美元中國貨徵10%關稅，其後中國反擊，在美股開市前夕宣佈月底向總值600億美元的美國貨品開徵5%至10%的關稅，但對美股影響輕微，在科網股帶領下，美股早段上揚。 ...
2018-09-19
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
祖記皇馬雙響炮
經歷連續三場意甲食白果後，祖雲達斯射手C朗拿度上一輪主場2:1擊敗薩斯索羅，開齋即梅開二度，還豪言入球會接踵而來。這名回復信心的葡萄牙國腳今晚轉戰歐聯H組，挑戰個人四連冠壯舉，勢率老婦人輕取近況欠佳的華倫西亞，客勝屬過關膽材。 C朗轉戰意甲初時腳風不順，幸而上仗連入兩球，除了助祖雲達斯豪取聯賽開季四連勝，還向列強下戰書：「士哥會陸續有來！」相反，華倫近三場西甲僅兩和一負，今仗恐難阻C朗領軍挑戰個人歐聯四連霸，客勝屬膽材。 C朗銀艦爭衝四連霸 至於今夏失去C朗的皇家馬德里，同日歐聯出擊於G組主場鬥羅馬。銀河艦隊作東向來威力強勁，跨季各賽事近六場五勝一和，今仗勢大勝對上...
2018-09-19
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
秋季藝博盛會
藝術迷又是時候「Art」Like！事關9月最後一個周末，多個大型藝術博覽會及展覽紛紛舉行，展示亞洲及全球精采的藝術品，藝術家甚至現身展場與公眾近距離交流，凝聚不遜於「藝術三月」的濃厚文藝氣氛。 ...
2018-09-19
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
《權力遊戲》三奪最佳劇集 《王冠》Claire大熱封艾美視后含淚致謝
第70屆艾美獎頒獎禮昨於美國洛杉磯舉行，Netflix今屆首度力壓HBO獲最多的112項提名，賽果出爐則平分秋色，HBO的《權力遊戲》就勇奪最佳劇集大獎；Claire Foy則憑《王冠》劇中扮演英女皇...
2018-09-19
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
社論——不要當打工仔發晦氣
政府嚴陣以待超強颱風山竹，連串防風措施見成效，惟在風災後未能預計交通出現大混亂，上班一族苦不堪言。政府不應以為市民在「發晦氣」，應體諒他們惶恐、無助的心情，以及面對的實際損失，認真聽取民意，研究推出機制，在惡劣天氣導致社會秩序混亂的時候，容許僱員不用上班。 大批市民在風災過後翌日早上發現大部份巴士停駛，無畏倒樹攔路，跨越重重困難，徒步往港鐵站乘車，怎知上水、大圍等站車少人多，等了又等，無法上車，人人怕遲到，引致僱主扣減勤工獎或薪金，心急如焚。公眾發出呼聲，若風災後社會混亂，不宜上班，政府是否可以針對這狀況修改法例制定新機制，頒佈特別假期？ 政府的回應是，現時無此機制，已經透...
2018-09-19
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
馬場浮世繪——霍利時兒子捷報頻傳
霍利時兒子Luke，上周日在南非斯高維爾馬場策騎Jaunita贏出今季第十三場頭馬，從騎以來頭馬數字上升至三十九場，只欠一場便再次升格，屆時上陣只獲減三磅。Luke於今年四月下旬才贏出首場頭馬，之後在不足五個月便有此成績，可謂相當驚人，近年只有上季冠軍騎師兼冠軍見習騎師希威森可以媲美。Luke極有可能在今季之內贏滿六十場頭馬，不過受當地條例所限，即使贏滿六十場頭馬，只是上陣不再獲減磅，但仍要完成五年見習期才能夠升正大師傅。眼見兒子有此成績，霍利時近期當然心情甚佳，更不時在社交網站讚賞其表現。 馬場浮世繪
2018-09-19
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6