﻿指數逼近歷史高位 貿易戰克制 杜指升158點

市場暫時擺脫中美貿易緊張局勢不斷惡化影響，美股主要指數逼近歷史最高水平。但在國際貿易緊張局勢升級下，投資者仍關注美國貿易政策，美股早段個別發展，杜瓊斯工業平均指數曾漲218點，見26464點。標指向上，納指曾跌38點，報7917點。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報26405，升158點；納斯達克指數收報7950點，跌7點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見69.51港元，較香港收市價升1.76港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見328.02港元，較香港收市價升10.02港元。



美股近期交易相對平靜，因企業財報季基本結束，加上本周沒有重要經濟指標公佈，令市場焦點重回貿易形勢。



美八月新屋動工勝預期



雖然不少人擔心爆發貿易戰，將成為全球經濟增長巨大阻力，但投資者過去幾個月中一直關注經濟基本面改善跡象。美國商務部報告顯示，經季節調整後的美國八月新屋動工，以年率計升至128.2萬間，多於預期的123.8萬間；八月新屋動工增長9.2%，高於預期增長5.7%。有分析指出，雖然中方擬將中美貿易談判代表級別降低，但談判亦可能有助保持市場風險偏好。



港股方面，美國向中國貨品新一輪加徵關稅，比市場預期克制，港股延續周二升勢，昨日最多曾漲逾400點，中資金融股和騰訊（700）領航大市，建行（939）、平保（2318）和騰訊合共貢獻恒指97點，恒指全日升322點，收報27407點。



隔晚美股造好，恒指高開85點，其後升勢跟隨A股向上，午後愈升愈有，見全日高位27488點，最多漲404點，可惜臨近尾市升幅略為回軟，恒指收報27407點，升322點，成交額增至963億元，港股兩日累升474點。



A股造好，中資金融股受惠，並成為領市股份，建行升近2%，收報6.67元；工行（1398）升1.5%，收報5.54元；平保則升2.4%，收報77.15元，三隻股份合共貢獻恒指85點。



內銀領軍 港股升322點



藍籌股方面，回購多日的騰訊同樣向上，升1.1%，收報321.6元，單隻股份推高恒指30點。此外，蒙牛（2319）揚6.9%，收報24元，為表現最好的藍籌股。



宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒表示，市場對美國向中國貨品徵收關稅，比預期幅度為低，惟此只屬短期好消息，因為中美雙方仍有不少矛盾未解決。他認為，恒指短期仍有力上試28000點水平，但中長期還有機會下試26200點。