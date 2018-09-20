  • 2018年9月20日 星期四
  • 29º
  • 73%
熱門： 高鐵許金山中秋山竹返工

日報新聞 > 財經

﻿英通脹六月高 鎊匯見1.32關

2018-09-20 列印
　　英國昨日公佈最新經濟數據，受劇院票價、電腦遊戲、交通和服裝成本增加帶動，八月通脹率升至六個月高位，按年升2.7%。多項數據勝市場預期，帶動英鎊早段走強，尾段曾升至九星期高位，見1.32美元，其後因英國首相文翠珊拒絕歐盟就北愛邊界提出方案，引致英鎊向下走，美市早段跌0.14%，見1.31美元（英鎊兌10.29港元）。

　　英國國家統計局公佈，八月消費物價指數（CPI）升幅為二月以來最大漲幅，出乎英國央行預料，此前他們預期八月通脹率會減至2.4%。加上文翠珊拒絕歐盟首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）就北愛邊界提出方案，警告該方案越過英國底線。外電引述巴尼耶表示，不會在英國進入北愛爾蘭設海關檢查。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd