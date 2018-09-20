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Visa萬事達賠487億和解

2018-09-20 列印
　　據外媒消息，美國歷來最大宗的反壟斷集體訴訟案已達成和解協議，Visa與萬事達以及數間美國大型銀行，同意支付最多達62億美元（約486.7億港元），結束與美國商戶就刷卡費進行長達逾10年的訴訟。

　　有關該刷卡費問題的訴訟歷時13年，涉及1200萬間美國商戶。Visa與萬事達原先與商戶在上述訴訟中，達成涉及賠償額72.5億美元（約569.1億港元）的和解協議，但此項交易於2016年遭到上訴庭法官的駁回。

　　有多間美國零售商，例如亞馬遜、沃爾瑪公司均提出反對，稱Visa及萬事達違反壟斷法，令其無法從中獲益。美國最高法院去年維持裁決。

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