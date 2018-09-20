一場風暴過去了，多區滿目瘡痍，基建受損，道路佈滿塌樹砂石，堆積垃圾。大量善後工作，有待各部門處理。實事上，各部門和公共機構連日投入大量人力資源，疲於奔命，市民應支持他們，不應動輒投訴，以免打擊善後士氣。 各紀律部隊奮不顧身，協助水浸地區市民疏散，盡忠職守，令人敬佩。而港鐵、機場、巴士等機構快速回復服務，效率之高，比起先進國家，有過之而無不及。但一些棘手問題，例如塌樹和海洋垃圾，需要大量人力物力處理，單是食環署，過去幾天便動員八千人員清理，仍不能一時三刻做好，大家應理解，盡量忍耐。 但部份市民要求甚高，以為透過投訴，可以加快回復正常，其實只會適得其反。例子之一，是巴士路線恢復...

2018-09-20