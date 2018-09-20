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滙豐加定存　拆息料趨緊

2018-09-20 列印
　　本港拆息維持偏緊，坐擁大量存款的滙豐，今個月內亦第二度調升港元新資金定存利率，一般客戶12個月定存年息突破2厘，今日起生效。有市場人士相信，由於新股凍結資金，以及季結因素，相信本港拆息偏緊趨勢持續。

　　財資市場公會數據顯示，除了隔夜拆息回軟，其他年期拆息均上升，其中一星期及兩星期拆息皆升上1.7厘水平；一個月拆息邁向1.8厘，昨報1.79036厘，與同期美息的息差收窄至0.37厘。息差收窄，欠缺套息交易誘引，港匯持續偏強，昨日最強曾見7.8429。

　　滙豐繼月初後再次調升港元新資金定存利率，一般客戶港元定存利率，今日起再上調介乎5至10點子。滙豐指，是因應近日銀行同業拆息變動，而上調港元定存利率。

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