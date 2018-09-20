阿里設平頭哥半導體 明年推神經網絡晶片

阿里巴巴逐步踏足晶片行業，昨日在今年的雲棲大會上，宣佈成立平頭哥半導體有限公司，阿里巴巴首席技術官張建鋒又透露，集團計劃於明年下半年發佈第一款神經網絡晶片，並期望在未來兩至三年內做出量子晶片。



新成立的平頭哥，將專注於訂製人工智能晶片及嵌入式處理器等領域，以支持阿里巴巴雲端及物聯網業務未來增長，並為不同客戶提供智能解決方案。



量子晶片兩三年內實現



阿里巴巴旗下研究機構達摩院今年四月公佈，正研發一款神經網絡晶片「AliNPU」，昨日公佈預計會在明年正式推出，該晶片或用於無人駕駛、智慧城市及智能物流等領域。此外，達摩院未來會投放資源在針對物聯網應用領域的人工智能晶片研發工作。



張建鋒又提到，集團正計劃成立量子實驗室，冀未來兩至三年做出量子晶片。集團相信憑着多元化生態系統背後算法、數據分析、運算能力及領域知識等優勢，將會在量子及晶片技術等顛覆性領域，帶來真正技術突破。



至於新公司為何命名平頭哥，張建鋒解釋是原自非洲動物蜜獾，這種動物其中一個特點是「天不怕地不怕」，希望公司亦有不怕及敢做的精神，相信自己的選擇及堅持夢想。



阿里近年積極進軍晶片行業，先後投資多間晶片公司，包括寒武紀、深鑒科技、Barefoot Networks、Kneron、翱捷科技及中天微，如今則自己成立晶片公司。



在多項業務中，阿里雲是目前集團主力發展的業務，阿里雲總裁胡曉明表示，阿里巴巴正是進行全球化，阿里雲都會跟隨。目前阿里雲主要業務在中國，海外業務收入佔比不高，但未來會積極發展，目標是一半收入來自中國，一半來自海外。新成立的平頭哥，將專注於訂製人工智能晶片及嵌入式處理器等領域，以支持阿里巴巴雲端及物聯網業務未來增長，並為不同客戶提供智能解決方案。



量子晶片兩三年內實現



阿里巴巴旗下研究機構達摩院今年四月公佈，正研發一款神經網絡晶片「AliNPU」，昨日公佈預計會在明年正式推出，該晶片或用於無人駕駛、智慧城市及智能物流等領域。此外，達摩院未來會投放資源在針對物聯網應用領域的人工智能晶片研發工作。



張建鋒又提到，集團正計劃成立量子實驗室，冀未來兩至三年做出量子晶片。集團相信憑着多元化生態系統背後算法、數據分析、運算能力及領域知識等優勢，將會在量子及晶片技術等顛覆性領域，帶來真正技術突破。



至於新公司為何命名平頭哥，張建鋒解釋是源自非洲動物蜜獾，這種動物其中一個特點是「天不怕地不怕」，希望公司亦有不怕及敢做的精神，相信自己的選擇及堅持夢想。



阿里近年積極進軍晶片行業，先後投資多間晶片公司，包括寒武紀、深鑒科技、Barefoot Networks、Kneron、翱捷科技及中天微，如今則自己成立晶片公司。



在多項業務中，阿里雲是目前集團主力發展的業務，阿里雲總裁胡曉明表示，阿里巴巴正是進行全球化，阿里雲都會跟隨。目前阿里雲主要業務在中國，海外業務收入佔比不高，但未來會積極發展，目標是一半收入來自中國，一半來自海外。



