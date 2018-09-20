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新創建全年多賺8%至60億

2018-09-20 列印
　　受惠出售北京首都機場（694）H股11.07%盈利，新創建（659）截至今年六月底止年度盈利增8%，至60.7億元，每股盈利1.56元，末期息派46仙。行政總裁曾蔭培指出，需要為來年資本開支預留70億元，因而不派特別息。飛機租賃業務斥資35億元支付訂購新飛機款項，其餘用作內地新公路項目投資及購置新巴士。新創建昨收報14.46元，跌0.3%。

　　執行董事鄭志明表示，今年飛機租賃營運重點為整合，併購不會太多，明年收購計劃再視乎市場環境。至於他父親鄭家純今日會否出席新世界（017）業績會，鄭志明笑指不知道，又說父親身體非常健康。

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