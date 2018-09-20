  • 2018年9月20日 星期四
  • 29º
  • 73%
熱門： 高鐵許金山中秋山竹返工

日報新聞 > 財經

環聯：「80後」信貸評級較差

2018-09-20 列印
　　個人信貸評級機構環聯公佈，年內有14萬人自行查閱信貸報告，其中信貸差劣甚或面臨破產風險人數佔17%。以年齡層劃分，「80後」信貸評級較差。環聯香港個人客戶業務總監羅瑞稱，流動電子支付愈趨普及，無現金化容易令年輕人忽略信貸管理的重要性。

　　環聯對這14萬人信貸狀況分析，當中3%即4200人屬瀕臨破產，查閱原因只為處理有關文件需要。這批人士在申請報告起計三個月，全部宣佈破產，情況近年更有上升趨勢。此外，有14%人士信貸差劣，環聯解釋，他們可能已將信貸額用盡，或者無力償還最近一期還款。大多數金融機構均會拒絕其貸款申請，他們只能向財務公司求助，並須承擔昂貴利息。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd