中環IFC外望——國泰777機身錯名 fb自嘲化解「關公」

國泰航空（293）出現航機「錯體」事件，網民爭相傳閱相關圖片。好彩國泰喺社交媒體用幽默方式回應，總算成功以公關手段減輕形象受損。



事緣航空愛好者組成嘅「香港航空討論區」爆料，有網民拍攝到一架國泰航機嘅機身，噴上嘅國泰英文名字，由「CATHAY PACIFIC」誤寫成「CATHAY PACIIC」（見圖），即是「PACIFIC」少了一個F字。



機身上嘅國泰名稱十分顯眼，遠遠已可看見串錯字，但不知如何竟然逃過驗收人員法眼，成為網絡熱話。國泰曾嘗試「補鑊」，貼上膠紙覆蓋最後的「IC」嘅兩個英文字母，但所用物料是淺啡色，令人聯想起牛皮膠紙，鋪在白色機身之上頗為礙眼。



面對如此搞笑情況，國泰以自嘲方式化解，喺官方facebook網頁出帖，表示呢架波音777客機係「期間限定777機隊外觀」，又指「特別版向來一瞬即逝。因此她正返回基地重新塗裝。再見！」，不少網民都覺得這個回應相當有趣。



唐家成「二度退休」 打擊向下炒冇手軟



證監會主席唐家成即將喺下個月退休，據聞證券界仲打算設宴歡送佢。唐家成噚日喺香港總商會論壇發表演說，形容呢次係佢「第二次退休」，第一次係2011年離開畢馬威會計師事務所。



雖然唐家成二度退休在即，但就冇放軟手腳，噚日仲話喺證監會出面下，有一啲對小股東不利嘅集資行動已經告吹。佢呢番言論，對於一啲有意「魚肉」小股東嘅上市公司，不無警戒作用。



唐家成噚日話，有一間上市公司以重大折讓價錢，向一小批投資者配售新股，導致公司控股權易手，部份投資者更可能係代名人（俗稱人頭）。經過證監會多次查問後，呢間公司最終取消咗配售交易。



另一宗個案，係某間上市公司喺一年內，連續進行兩次有高度攤薄效應嘅集資行動後，仲想繼續向市場伸手。結果證監會查出，嗰間公司某啲董事同投票贊成嘅股東，有啲冇對外公佈嘅關連。證監會於是出手，要求呢間公司停牌。



高瞻



