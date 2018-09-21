﻿科技股續揚 蘋果升逾1% 貿戰憂慮降溫 杜指漲251點

市場逐步消化貿易戰的憂慮，加上受兩隻科網股巨企——蘋果和亞馬遜的股價帶動，周四美股早段高開，杜瓊斯工業平均指數創一月以來的新高，美市早段曾漲逾200點，見26611點。標指亦創新高，曾升17.29點 ; 納指升62點。騰訊和中移動香港的美國預託證價格均較香港收市價上升。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報26656點，升251點；納斯達克指數收報8028點，升78點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見70.28港元，較香港收市價升1.63港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見329.78港元，較香港收市價升5.58港元。



交易商表示，最新數據顯示美國經保持穩健，以及華盛頓和北京早前公布計劃向對方加徵關稅的幅度均較市場預期輕微，加上蘋果和亞馬遜股價上升，令美股得到支持，但美債孳息以及油價上揚則局限美股升幅。



美失業指標降至49年低位



蘋果於美股早段曾升逾1%，而亞馬遜將於本周四在西雅圖總部舉行產品發布會，公布至少八款配備語音助手Alexa的新產品，股價曾漲0.8%。美國商務部公布，上周首次申領失業救濟人數減少3000人，至20.1萬人，創近49年以來新低。



港股方面，市場逐步消化貿易戰消息，美股隔日造好，推動港股周四繼續反彈，中港電訊股跑贏大市。恒生指數升70點，收市報27477點，升穿20天平均線（27411點）的阻力位。以三連升合計，累積上漲545點，相當於2%升幅。



本地電訊股備受唱好



手機通話費減價戰結束有望，大行相繼出報告唱好本地電訊股，數碼通（315）升4.6%，和記電訊香港（215）亦漲3.7%。香港電訊日前宣布，旗下的csl、1010和SUN Mobile等品牌將於今日（21日）加價，加幅由16%至25%不等。瑞信發表報告，指出同業加價，數碼通受惠最大，因此將其投資評級由「中性」調高為「跑贏大市」，目標價亦由10元調升至11.75元。早前摩根士丹利亦已調高數碼通以及和記電訊香港的目標價。



至於內地電訊股亦跑贏大市，在後市仍有不明朗因素的情況下，現金流強勁以及防守力強的電訊股甚受歡迎。



中國移動（941）升1.5%，中電信（728）更升1.9%。國際油價高企，石油設備及服務股炒上，華油能源（1251） 升13.3%，海隆（1623）升8.4%。