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﻿美團首掛升逾半成

2018-09-21 列印
  本港第二隻「同股不同權」股份─美團點評（3690）昨日正式登場，首日掛牌表現勝小米集團（1810），以收市價計算，美團點評的市值也超越了小米。

  美團點評開市即報72.9元，較發售價69元高5.7%；最高曾升至74元，低見72元，最終收報72.65元，每手100股，帳面賺365元，成交額為84.39億元，也超越股王騰訊（700），成為昨日港股成交額最大的股份。以昨日收市價計，美團點評市值達3989.3億元，而小米則為3720.7億元。美團點評招股時，招股價介乎每股60元至72元，最終以69元定價，讓一眾投資者在上市首日均有錢賺。在美團點評的上市儀式上，創辦人、董事長兼首席執行官王興感謝了蘋果創始人喬布斯，他指，假如沒有蘋果、iPhone智能手機及移動互聯網，今天的一切都無可能實現。
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