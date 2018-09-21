﻿美本月加息無懸念 陳茂波︰港息勢跟升

美國將於下周9月26及27日一連兩日議息，香港會否跟隨，成為本地一眾仍須供樓的小業主最關注的問題，財政司司長陳茂波在越南接受訪問時說︰「今個月美國加息似乎無懸念，香港跟隨加息的機會極高」。由於預期美國加息行動將會持續，港息日後再往上調將是無可避免，加上未來數年樓市供應量大增，故認為樓市下行風險高。



陳茂波表示，自2008年金融海嘯以來流入香港的資金高達1萬億元，導致本地流動資金十分充裕，由於利率低企助長資產價格上升。鑑於美國自2015年以來已合共加息7次，但本港的最優惠利率（P）卻一直維持不變，所以估計本月加P機會很高，因港元拆息已上升不少，銀行資金成本增加，供樓人士亦感受到負擔重了。但他現不猜測香港今年內加息多少次，只稱香港乃細小外向型經濟，故須視乎外圍變化去評估港息情況。



他又指出，自4月以來本港流走約1000億元，僅是過去十年流入資金的10%，屬預期之內，認為是好事，可助利率正常化。他續說，過去數月資金流走主要由套息交易帶動，未見投機活動。他不排除再有資金流走，但認為毋須擔心，因仍有大量資金停泊在本地，本港銀行流動性充裕，達4萬億元，而流動覆蓋比率為150%，資本充足比率則高達19.1%，壓力測試亦顯示銀行體系穩健。



樓市供應增 下行風險高



樓市方面，他指最近2、3周樓市轉靜，樓價指數亦反映樓價輕微調整，認為樓市下行風險高，因為若香港跟隨美國本月加息，將是香港十年來首次加息，現看美國加息勢頭將會持續，港息日後無可避免再往上調；再者，未來3、4年新樓供應量將達9.3萬個單位，平均每年落成量為2.06萬個單位，較過去5年大增逾60%。



中美貿易戰升級，陳茂波表示，按目前評估是次中美貿易衝突應會糾纏相當長時間。