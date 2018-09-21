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﻿新昌擬售業權引75億資金

2018-09-21 列印
　　市傳財困的新昌集團（404）公佈，於周三（19日）與北京控股集團旗下北控城市開發訂立框架協議，共同開發新昌在內地的物業項目。根據框架協議，北控城開同意以項目公司估值為基礎，收購新昌在內地物業項目公司51%的權益，北控城開將協助項目公司融資以改善其財務狀況，3年內以不同形式為新昌提供累計不少於75億元（人民幣．下同）的資金支持。

　　新昌公告披露，項目公司的總公允值資產及總負債分別為260億元及109億元。新昌表示，項目公司在內地擁有總建築面積約為500萬平方米的物業項目，分別位於北京、廣州、佛山、天津等地，以5至8年內完成項目開發為目標。雙方將成立工作小組，在公告日起30天內完成盡職調查，並在45日內簽署正式協議。
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