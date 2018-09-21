﻿新昌擬售業權引75億資金

繼高鐵「霸位男」事件，近日再出現「霸位女」！一名女乘客上車後霸佔他人座位，拒不還座，片段廣傳引起社會關注。有消息指該女乘客最終被處以罰款二百元人民幣，並在一百八十日內被限制購票乘坐火車。 周三上午一班由永州到深圳北的高鐵上，一名女乘客未有按車票所示的走廊旁位置就座，反而坐靠窗位，乘務員多次向女乘客解釋其位置不對，但女乘客堅持不讓出靠窗位置，更反覆強調「票上沒寫是過道座位，座位上也沒貼」、「我買了票，這不是寫着我的名字嗎」，表示自己有買票，亦有按車票上所示就座。 乘務員問女乘客「這不是不講道理嗎」，女乘客大聲回應「我不講道理還是你不講道理」。乘務員多番要求女子出示身份證，但被...

2018-09-21