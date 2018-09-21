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﻿澳獅環球3333元入場

2018-09-21 列印
　　今天有兩隻新股正在招股。澳洲的一站式印刷解決方案及服務供應商澳獅環球（1540）共發售1.05億股股份，招股價介乎每股1元至1.1元，每手3000股，入場費為3333.26元。昨日招股首日，綜合三家券商的數據，該股錄得182萬元的孖展額，公開發售部份未足額。

　　該公司以OPUS為名，2012年在澳交所上市，此次轉投聯交所，其執行董事劉竹堅指，因澳洲投資者對印刷等輕工業的興趣較低，成交量不高，市盈率偏低，反觀香港資本市場對相關行業的認識及興趣較為大，因此將會於澳交所退市。招股書顯示，該公司於澳交所股份自9月14日交易結束起暫停買賣，預期於香港上市日或不久將可退市。
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