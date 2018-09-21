﻿新世界明年推首置2.0 純利勁升兩倍賺233億

新世界發展（017）新世代首置計劃明年初再添食，執行副主席鄭志剛昨指出，明年初的進化版新世代首置2.0，除了維持7.5%低首期，也有一條龍服務，會送傢俬和大牀。他說，今年較難有項目可作首置，最快明年推計劃，提供的伙數希望較首批的15伙增加，地點則要再研究。由於屯門Parkville首置反應好，有1200人申請，超額80倍。首置客滿意計劃，不用再捱貴租，提前上車結婚及提前籌備生育計劃，為公司打下強心針。



新世界於今年6月底止年度受惠售樓入帳增多，及投資物業升值，推動截至今年6月底止全年度股東盈利升2倍至233.38億元，基本盈利則升11.8%，至近80億元，每股基本盈利2.34元，每股末期息0.34元，增1仙。



對於新世界未來將推出元朗尚悅‧嶺、龍田村3期、何文田窩打老道項目及土瓜灣上鄉道項目合共超過1300個住宅單位；到底哪一個項目會有首置單位，則未有決定。新世界會代付從價印花稅、靈活按揭年期，助年輕人以較低門檻上車，紓減他們無大額首期、置業初期供樓難，以及買樓相關費用高的三大難題。鄭志剛指名額會增加，擬放寬年齡限制，但會保留漸進式供款和禁租禁售期。



鄭志剛表示，今年5、6月份售樓強勁，銷售金額160億元佔整體新盤市場40%。單是西貢傲瀧銷售額已達100億元，其餘包括柏蔚山、 Parkville、柏逸等。目前公司在港待售住宅合共約400個，一年內可售總數為1700個。



售樓表現強勁 細價盤有需求



他認為，香港價值600萬至700萬元物業始終有剛性需求，貿易戰影響已經反映，對後巿仍然審慎樂觀。公司維持100億元的銷售目標，維持今年全年樓價上升一成的預測。他表示，若時機合適、地價及毛利水平合意，會繼續投地，及在市區重建和農地改劃三方面並舉。



新啟用的尖沙咀Victoria Dockside商場部份已租出60%，呎租110元至130元，公司有信心明年第三季開幕時全部租出。