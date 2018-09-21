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﻿新世界力拓醫療業務

2018-09-21 列印
　　新世界發展（017）積極開拓醫療業務，已聘請前Uber香港區總經理佘雋知加盟，掌管集團醫療業務。新世界主席鄭家純指出，已就集團發展定下三大新方向，包括發展先進概念式養老及醫療、科技創新，以及教育業務。鄭志剛補充，養老產業會以5年作為投資期，內部回報率10%以上至20%，會先在香港試行，計劃兩個月後公佈詳情。

　　一般來說，一間養老院要6至7年才回本，內部回報率約10%至20%。鄭志剛解釋，除了養老院，將匯集醫療、社區護理、護理等成完整產業，新創建（659）旗下的港怡醫院，可與新發展的醫療業務協同發展。
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