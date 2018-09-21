  • 2018年9月21日 星期五
  • 31º
  • 63%
熱門： 高鐵許金山中秋山竹返工

日報新聞 > 財經

﻿陳德霖任期惹關注 財爺：不作評論

2018-09-21 列印
　　金管局總裁陳德霖第二個任期將於明年9月屆滿，財政司司長陳茂波在越南接受訪問時表示，對於陳德霖的任期問題是知悉的，現時亦就此考慮中。當被追問考慮是否包括將陳的任期續期時，他只回應說，現階段不作評論，重申有關工作在考慮中。

　　此外，陳德霖昨日在《匯思》撰文指出，按揭證券公司兩項產品，俗稱「逆按揭」的安老按揭計劃，以及終身年金計劃加起來可為長者製造「長糧」。他又謂，終身年金計劃早前接獲約1萬份申請，目前仍在處理申請，預計大約在今年10月底或11月初，第一批年金投保人將收到他們首筆「自製長糧」。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd