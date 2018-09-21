﻿中環IFC外望——吳光正出錢出力 同學生打籃球

好多富豪都出錢出力回饋社會，就以會德豐（020）同九龍倉（004）首席顧問吳光正（見圖）為例，除咗捐錢之外，最近仲親身上陣教學生打籃球。



吳光正獲Hong Kong Tatler頒發崇高嘅鑽石獎，以表揚佢長久以嚟，喺公益事業同商業發展對香港嘅貢獻。Hong Kong Tatler將會捐出10萬蚊，畀由鑽石獎得獎者指定嘅慈善機構。吳光正就選擇咗母親的抉擇，並用個人名義再配對捐款，令善款增加到20萬。



喺頒獎典禮上，吳光正特別提到兩個由佢一手湊大嘅項目，包括啱啱開業幾個月嘅美利酒店保育項目同埋「學校起動」計劃。佢好多謝參與「學校起動」計劃嘅夥伴，同埋2000名義工嘅付出，令計劃得以持續發展和壯大。



佢提及嘅「學校起動」計劃喺2011年成立，主要向學習條件稍遜嘅中學生提供各種支援。一向鍾意滑雪嘅吳光正，近日就愛上打籃球，仲親身上陣，同「學校起動」計劃嘅學生打友誼賽，更向學生教授比賽戰術。雖然吳光正年過七十，但估唔到仲係咁精力充沛。



純官康復情況佳 冀幕後撐鄭志剛



城中富豪郭炳湘中風入院，令人關注新世界主席鄭家純（純官）中風後復元的健康情況。鄭家純昨出席新世界業績記者會時，表示「身體復元情況非常好，健康沒有問題，出席業績會支持兒子工作」。他表示，現時他仍參與集團的幕後工作，就策略性大方向及戰略部署作決策，兒子鄭志剛則在前線負責落實及執行。他讚揚鄭志剛各方面均表現良好，父子兩人合作無間，會繼續以此模式支持兒子工作，在幕後「睇緊佢成長，希望佢愈來愈做得好，無退休打算，希望一直支持仔工作，幕後睇住佢成長，退休問題遲啲再諗。」



被問到中風後養生之道，純官說：「就係放開啲，唔好咁執著，唔好咁緊張，放鬆啲，放輕佢。」



在現場所見，純官身型較前略胖，而聽覺則差了，需要助聽器，而且由鄭志剛在耳邊覆述記者的問題。在記者會開場白時，他又閉目養神，未知是否因要準備業績資料而較為疲倦。



高瞻