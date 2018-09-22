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﻿港匯突轉強 曾升近500點

2018-09-22 列印
　　港匯一度升穿7.8兌1美元，受臨近中秋節假期、季結和市場預期加息等因素帶動。

創15年最大升幅

  在亞洲交易時段午後，港匯曾高見7.7930兌1美元，升494點子，升幅0.63%，是2003年9月以來最大即市升幅。最新報7.8121兌1美元。另外，港元拆息全面上升，一個月拆息由上日的1.85161厘，升至1.89厘以上。三個月拆息上升三個基點，至大約2.1252厘，是2008年12月以來最高。港元突然急升，市場流傳多個說法，包括拆息上升、大量港元淡倉被「斬倉」，以及中港假期前夕，投資者的轉倉行動等。
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