﻿力擴太古坊商廈群 太古：壯大收租規模

太古地產（1972）總裁白德利接受訪問時指出，辦公室搬遷到非核心區成為趨勢，太地將再擴大在太古坊的商廈群，壯大收租資產規模。太地三年前開始在東南亞物色投資機會，而且在當地設立辦事處，目前在新加坡發展豪宅，又在越南，及印尼耶加達洽談合作房地產項目。



太地策略將繼續集中在中國及香港發展地產業務，在港仍有一至兩項非核心物業，但目前未有計劃出售。他指公司在北上廣深四大一線城市之中，只欠深圳未有項目，目前有團隊在當地物色發展機會之中。內地最新的項目是上海前灘商場，他指合作方為國企的陸家嘴集團，雙方也已建立良好的關係，期望前灘商場只是在浦東的第一個項目，未來仍有新項目發展。



機構紛遷址至非核心區



過去一年不少會計師事務所，律師事務所，科技公司，都由呎租較貴的中環搬到非核心區。企業可以中環的一半租金額，租用非核心區兩倍面積寫字樓，它們擴展之時亦樂於搬離中環。太古坊一帶商廈正是受惠於這種趨勢，太古坊一座獲得貝克麥堅時律師事務所，安永會計師事務所進駐。太地在鰂魚涌區內一直密密收購舊樓，今年二月時公司就申請就華廈工業大廈及仁孚工業大廈強制拍賣，計劃重建及其他商業用途。兩幢大廈地盤最多可建78萬方呎樓面商廈。灣仔晏頓街寶華大廈將重建為商廈物業，最多可建21萬方呎30層商廈。



太古中港投資額達180億



太地未來幾年在中港兩地的房地產投資額達180億元，資金來自經常的租金收入，尚有出售太古城中心3及4期的150億元資金。



太古地產曾經有意在九龍灣及黃竹坑建立近似太古坊的商廈群，但至今未能成事，前年亦將九龍灣商廈以65億元出售予金利豐。由中華汽車（026）及太古地產合作的黃竹坑商廈South Island Place也屬非核心物業。不過，太地目前無意出售項目。



白德利透露，太古在新加坡市中心Draycott Park 2號發展一幢共有二十個單位的住宅大廈，預計明年落成。所有單位將於日後發售，他指項目規模較細，屬於試驗性質。在東南亞找尋項目，通常都會與地塊的持有人合作，也因此而成立合資公司，便利在當地發展。