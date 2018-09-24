﻿港銀行勢隨美加息 恒指本周或後勁不繼

港匯轉強加上內地股市造好，帶動港股上周連漲4個交易日，全周累升667點，計及上星期恒指312點的升幅，兩周共回升近980點，收復50天線（27830點）。本周市場焦點肯定在於美國聯儲局周二及三連續兩日議息，加息機會高唱入雲。至於香港銀行界會否首度跟隨加息，則要拭目以待，而影響亦牽連港股大多數的板塊。



耀才證券研究部總監植耀輝表示，上周港股氣氛向好，而本周美國聯儲局將再度議息，市場關注加息路徑，加上中美貿易戰餘波仍是後市的不明朗因素，故對港股持較中性的態度，認為上周反彈未必可以持續，料本周恒指在27500至28500點之間拉鋸。



港股兩周彈980點



富時指數季檢今日開市生效，新晉藍籌的申州（2313）及中國鐵塔（788）獲納入，他認為消息或對其股價帶來幫助，但僅屬短期性，不建議投資者追入。對於國務院上周發文要求促進消費、刺激內需，帶動上周汽車股升勢連連，而植耀輝未看好汽車股的長遠走勢，主要因行業競爭大，認為上周屬短線反彈。



以預託證券形式於美國買賣的港股（ADR）個別發展，其中滙豐控股（005）ADR折合計70.16元，較本港收巿價高0.59%；連續11日回購股份的「股王」騰訊（700）報334.01元，較香港收市跌0.39元；中國石油（857）報6.05元，較上周五香港收市低0.81%；中國海洋石油（883）報14.26元，較香港收市高0.83%；中國移動（941）報75.63元，低0.82%。



港元上周五自7.84港元兌1美元，大幅回升至7.8水平，反映資金流入香港趁低吸納港股。市場人士指出，新興市場的調整已經接近尾聲，而美國加息也可以會暫告一段落，因此港股在調整多個月之後，相信也具備投資價值。明天中秋節翌日假期，令本周只有4個交易日，港股通周三才恢復一天，及後因為內地十一黃金周到來，而再度停止，令北水大大減少。