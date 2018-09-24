﻿恒大172億入股廣匯 將成第二大股東

中國恒大（3333）公佈，公司與廣匯集團達成戰略合作協議，恒大將以149.5億元（人民幣，下同，約172億港元）的總代價，入股廣匯集團近41%。交易完成後，恒大將成為廣匯的第二大股東。據合作協議，雙方將在汽車銷售、能源、地產、物流等領域開展全面戰略合作，並發揮各自的優勢進行資源整合，推動相關產業的發展。



廣滙控股股東承諾，自投資協議書簽署日起的7個工作日內，將促成除廣滙控股股東以外的現有廣匯集團股東，即出讓方向恒大集團轉讓廣匯集團合共23.865%股權，交易作價66.8億元。



恒大集團亦將斥資78.1億元向廣匯集團增資，於增資完成後，恒大集團將合共持有廣匯集團40.964%股權，將成為廣匯集團的第二大股東。



非附屬公司 財務不合併



廣匯的財務資料將不會與恒大合併，且廣匯集團將不會被視為恒大集團的附屬公司。有關交易的總代價為144.9億元，作價透過廣匯今年6月30日的淨資產為基礎而釐定。代價將由恒大集團以分期方式支付，資金來源於恒大的內部資源。



廣匯主要從事能源、汽車銷售、物流及房地產等業務，業務範圍遍佈全國及世界多個國家。廣匯集團2016年度與2017年度除稅後淨利潤分別為39.8億元與39.4億元。



恒大內地積極售樓，今年8月份的合約銷售金額約為402.5億元，增長20.4%；合約銷售面積約為382萬平方米，合約銷售均價為每平方米1.05萬元.2018年1至8月份，集團物業累計合約銷售金額約3850.9億元；累計合約銷售面積及銷售均價分別約為3663.9萬平方米及每平方米1.051萬元。



瑞信早前調高恒大目標價17.5%，從32港元至37.6港元，評級維持「跑羸大市」。該行指恒大去槓桿化速度較預期快，盈利能力亦有彈性；又將公司每股淨資產值預測上調至46.9港元，主要受惠於新的地塊，較預期快的現金回籠，及更好的毛利率。