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﻿中燃力推華北農村煤改氣

2018-09-24 列印
　　中國燃氣（384）去年起積極開拓華北地區「農村煤改氣」項目，目前共為115萬戶居民進行煤氣改裝成天然氣的工作。煤改氣收入主要來自前期的接駁和後期的天然氣銷售兩大方面。中燃常務副總裁朱偉偉預計，未來兩年可獲得合共640萬戶接駁新增定單，集中在華北地區的六省鄉鎮地區，而整個華北地區仍有2000萬戶家庭符合公司的開發預期。

　　售氣費為「煤改氣」的收入來源之一，不同省份的售價不同，居民用氣每立方米介乎2至3元（人民幣，下同）。朱偉偉指華北的農村家庭，取暖方式仍以自家燃燒煤炭或天然氣為主。
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