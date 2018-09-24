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﻿大馬人面識別PUC擬港第二上市

2018-09-24 列印
　　人臉識別技術商用化，在本港仍屬起步階段，從事數碼科技業務的馬來西亞「過江龍」PUC，其持股的公司Pictureworks搶先與本港海洋公園合作，為樂園引入臉部識別拍攝技術。PUC行政總裁張嘉洲稱，技術背後的大數據，可幫助樂園更了解遊客的喜好。該公司現時在馬來西亞創業板上市，並有意來港作第二上市。他期望藉本港的平台，尋找同樣對東亞南市場有興趣的合作夥伴，內地科網公司會是合作目標之一。

        張嘉洲接受本報訪問時表示，遊客預先登記後，樂園內機動遊戲的自動相機，但凡拍攝到同一人，經系統辨識後，會將相片傳送至該遊客的手機，方便遊客預覽所有自己在樂園的相片，再決定是否購買數碼相片。
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