美議息前夕 十年債息扯升 在岸人民幣急挫380點子

中秋節假後內地匯市昨日復市，受中美本周一互徵關稅措施再次升級，拖累在岸人民幣（CNY）急挫380點子，兌美元逼近6.89水平，收市貶至1個月低位。 有分析認為，需要關注美國本周議息後，會否觸發人民幣跌穿6.9關口。



另外，美國聯儲局於周二及周三議息，將於本港時間周四凌晨公佈議息結果，利率期貨市場預期，聯儲局9月及12月均會加息0.25厘，機會近乎百分之百。



由於美國自2015年底開始加息，至今已加息七次，但本港銀行未一直有跟隨，因此本港銀行今個月或最遲年底前會跟隨美國加息，甚至調升最優惠利率（P）。



美國債息在議息前夕繼續攀升，10年美債息高見3.113厘，為2011年7月以來高位；現報3.0964厘；2年和30年美債息分別報2.831厘和3.2343厘。



在岸人民幣昨日早段於6.86至6.87間反覆，至近下午4時跌勢突然擴大，曾低見6.8844，下午4時半官方收報6.877，較上日跌380點子。離岸人民幣（CNH）亦同步，於下午4時轉弱，跌穿6.87水平，最低見6.8729。截至時上8時半，報6.87，較上日微跌18點子。



料國慶長假前 人幣持續受壓



有交易員指，美匯指數昨日未有再上升，但人民幣仍然受壓，需要關注美國本周議息後，會否觸發人民幣跌穿6.9關口。有另一位交易員指，臨近十一國慶長假，市場交易淡靜，需留意在國慶假期後，人民幣會否跌穿6.9，甚至7算的關鍵位置。整體而言，相信人民幣在國慶長假前將持續受壓。



另外，歐洲央行總裁德拉吉表示，對歐羅區通脹和薪酬增長加快抱有信心，市場認為德拉吉的言論鷹派，估計歐洲央行或提前於明年9月加息，刺激歐羅昨日曾觸及3個半月高位，見1.179美元（歐羅兌9.2港元），不過升勢其後已收窄。至於英鎊則回穩，見1.31173美元（英鎊兌10.2872港元）。







