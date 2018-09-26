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美銀行股領漲 杜指跌69點

2018-09-26 列印
　　美國聯儲局周二開始議息，加息幾無懸念，美國銀行股帶領走高，助大市暫時擺脫貿易戰陰霾，美股昨日早段個別發展。杜瓊斯工業平均指數早段曾升50點，見26612點；標指向上，升3點；納指微跌3點，報7989點。阿根廷央行行長Luis Caputo上任僅三個月，昨日宣佈因私人理由辭職，預料本已陷入經濟困境的阿根廷政府，更加舉步維艱，而阿根廷披索美市早段應聲下跌3%，見每美元兌38.62披索。

  銀行股向好，摩通升0.08%、大摩升0.05%，杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報26492點，跌69點；納斯達克指數收報8007點，升14點。

  滙控（005）美國預託證券價格曾見69.96港元，較香港收市價升1.01港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見329.35港元，較香港收市價升1.55港元。

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