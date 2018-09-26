富時指數傳納A股 市場認為刺激有限

繼全球第一大指數編制公司MSCI將部份A股納入其新興指數後，全球第二大指數公司英國富時羅素（FTSE Russell）亦計劃把A股納入富時指數。



外電引述消息人士稱，富時羅素將於周四（27日）宣佈A股納入其基準系列指數。有分析指今次消息基本正面，但已在市場上流傳一段時間，加上早前MSCI納入部分A股後未有帶來爆發性反彈，估計市場亦會參考上次經驗而調整期望。



內地三日中秋小長假完結，本周亦是國慶假期前最後一周，內地股市窄幅上落、交投淡靜。上證指數收報2781點，跌16點或0.58%，成交額1085億元。深成指收報8353點，跌55點或0.66%，成交額1338億元。滬深300指數收報3379點，跌30點或0.9%。



外電引述消息人士稱，富時羅素已提前告知中國官方，將於周四宣佈評估結果，屆時會宣佈A股納入其基準系列指數，惟無透露具體納入的時間表與權重等資訊，有傳富時羅素將同時公佈將內地債券納入指數的評估情況。



報道引述上海證交所發言人指，富時羅素周四將在上海與上交所及深交所召開新聞發佈會，宣佈A股評估結果。



近年北京當局有意令中國股票更充份融入全球金融體系，愈來愈多外國資產管理機構對A股市場感興趣，富時羅素行政總裁Mark Makepeace早前接受外電訪問時表示，有關A股納入於該指數中的權重可能高於0.8%。市場人士預計，由公佈成功闖關到正式實施大約需要一年時間，料最快明年中才會正式啟動實施，估計被動資金流入規模約為120億至150億美元（折合約800億元至1000億元人民幣）。



第一上海首席策略師葉尚志表示，A股獲納入富時羅素的消息基本正面，而昨日A股收市前已有消息流出，未來會否提振A股表現仍視乎股份權重及正式生效的時間表。他估計今次獲納入的主要是大型股份，相信短期市場有憧憬，惟早前MSCI已將部份A股納入其新興指數，對A股的刺激力度一般，未見有爆發性反彈，估計市場亦會參考上次經驗而調整期望。



