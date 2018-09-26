海底撈暗盤升逾8% 每手約賺1400元

被稱為入場費「史上最貴新股」、達到近1.8萬元的海底撈（6862）今天掛牌上市。該股以招股價上限每股17.8元定價，暗盤報捷升逾8%，每手約賺1400元。



不過有市場人士建議，未有持股的投資者可以觀察多一兩天，看其是否能守得住招股價，至於持倉者則可在升一至兩成的情況下沽貨獲利。



鼎成證券投資策略總監熊麗萍認為，海底撈在股份分配上未有人人一手，散戶數量不多，相信對股價能帶來支持，「初期有得升，一開始沽壓不大，未必會急跌」。不過她亦指出，該股以上限定價，價格偏貴，雖然可歸類至內需股，受中美貿易戰影響微，但仍要視乎市況氛圍，不建議投資者在首一兩天進貨，「先睇下守唔守得住招股價」，至於抽中該股的散戶，她則建議股價升了一至兩成即可沽貨。



台灣小吃企業 快餐帝國申上市



近日多家公司遞交了上市申請，包括以「士林台灣小吃」品牌供應台灣小吃飲品的快餐帝國。快餐帝國以自營、特許經營及牌照模式，在新加坡、馬來西亞、印尼及美國經營186間士林專賣店及堂食店。截至今年3月底止年度，盈利312.9萬元（新加坡元‧下同），按年微跌0.26%；收入1858.1萬元，按年增18.09%。該公司計劃將集資所得用在新加坡及西馬增設自營專賣店及堂食店、擴展旗下非自營專賣店及堂食店網絡、翻新店鋪及推廣品牌等。力高企業融資為獨家保薦人。



另有海通證券的租賃業務平台海通恆信國際租賃股份有限公司，及本港機電工程服務供應商天科盛世申請在主板上市。新加坡補習社運營商MTC Holdings Limited則申請在創業板上市。



另據外媒報道，內地電動「綿羊仔」小牛電動擬於美國上市，集資最多1.5億美元（約11.7億港元），集資所得擬用於升級和擴展生產設施，進行研發、渠道網絡擴張投入，以及一般企業用途。



